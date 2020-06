Serradifalco. “No Serradifalko” promuove raccolta fondi per un murales a don Filippo Bonasera.

SERRADIFALCO. Far realizzare un murales in ricordo del parroco don Filippo Bonasera (nella foto la bozza). E’ l’idea che l’associazione “No Serradifalko” del presidente Marcello Palermo ha lanciato per onorare al meglio la memoria di padre Filippo Bonasera.

L’opera, secondo quanto sostenuto dall’associazione, dovrebbe essere realizzata nell’immobile della centrale elettrica nelle vicinanze della Chiesa di San Giuseppe. Marcello Palermo ha spiegato che l’Associazione No SerradifalKovuol ricordare padre Filippo Bonasera con un murales in prossimità dell’Istituto San Giuseppe.

Per questa ragione ha deciso di promuovere una raccolta di fondi per la sua realizzazione in sinergia con le locali associazioni e la cittadinanza serradifalchese tutta. Il murales sarà realizzato da Giulio Gebbia che è oggi uno degli street artists più famosi a livello internazionale.