Serradifalco. I complimenti del Ministro Lucia Azzolina agli alunni di chitarra del Comprensivo “Puglisi”.

SERRADIFALCO. La recente emergenza Covid 19 li ha costretti ad una forzata lontananza dalla scuola, ma loro, gli alunni di chitarra dell’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi di Serradifalco, Milena e Montedoro” di cui è dirigente scolastico la prof. Valeria Vella, sono riusciti lo stesso a far sentire la musica dei loro strumenti e a tornare insieme. Lo hanno fatto attraverso un video che ha riscosso il plauso perfino del ministro della pubblica Istruzione Lucia Azzolina.

Gli alunni del Comprensivo che hanno messo su questa iniziativa sono stati Giuseppe Palermo, Bernadette Latona, Giulia Fiore, Chiara Zingali, Asia Cigna e Iris Cino, coordinati dal loro docente di chitarra Michele Lacagnina. Per loro, dopo i tanti successi, solisti o di gruppo, ottenuti nel corso degli anni di scuola media, un ultimo grandissimo successo certificato dal ministro Azzolina. Gli alunni hanno realizzato un video dal titolo “Quarantena con….Pinocchio”. Ad ispirarli sono state le musiche tratte dal film dello sceneggiato di Luigi Comencini “Le avventure di Pinocchio” arrangiate per sestetto di chitarre dal loro stesso docente.

Il video, postato su youtube (https://youtu.be/g1YVhKSYZ1E) ha già ottenuto tantissime visualizzazioni nel contesto di un’iniziativa che, attraverso la musica, ha contribuito a far tornare insieme gli allievi di chitarra della 3^ media. Nel contempo, il video è stato inviato dal docente Michele Lacagnina al Ministro della Pubblica Istruzione.

E la risposta da parte di Lucia Azzolina non s’è fatta attendere. In una nota il ministro della Pubblica Istruzione ha rilevato: <Prof. Lacagnina – si legge nella mail – intendo ringraziare Lei, Giuseppe, Bernadette, Giulia, Chiara, Asia e Iris, per il video che mi avete inviato. Sono queste le iniziative che mi rincuorano, consentendomi di vedere gli alunni ancora impegnati in progetti comuni, seppur in questo periodo difficile; è importante per me ascoltare le vostre esperienze, sono insegnanti come Lei che, sfruttando le potenzialità della didattica a distanza, riescono a sperimentare con i ragazzi modalità didattiche innovative in grado di coinvolgerli e farli sentire ancora parte di quella comunità fondamentale che si chiama Scuola>.

La ministra ha infine concluso: <Confermi ai suoi alunni che sentirgli dire “è stato bellissimo” mi incoraggia; sono giorni impegnativi per tutti ma, ne sono convinta, supereremo questo momento pensando e agendo come una comunità; ne verremo fuori più coesi e consapevoli>.