San Cataldo. Domenica 14 giugno si celebra la festa del Corpus Domini.

SAN CATALDO. Come comunicato dal Vescovo lo scorso 11 maggio, domenica 14 giugno, solennità del Corpus Domini, la Comunità Ecclesiale di San Cataldo, come consuetudine, anche in questo tempo di Coronavirus, vivrà insieme in Chiesa Madre la festa del Corpo e Sangue del Signore, nel pieno rispetto e nella dovuta osservanza delle norme in vigore.

Per svolgere in maniera ordinata e in sicurezza la Celebrazione Eucaristica sarà a disposizione un modulo sul sito internet della Chiesa Madre per la richiesta gratuita dei pass i quali saranno consegnati fino ad esaurimento posti. Il pass da diritto ad un posto a sedere all’interno della Chiesa Madre, in qualsiasi navata, centrale, di destra o di sinistra.

Alla Santa Messa, concelebrata dai sacerdoti di San Cataldo, seguirà la processione del Santissimo Sacramento che percorrerà Piazza Madrice, Via Regina Elena, Piazza Sant’Antonio Abate, Via Siracusa, Via Giusti e si concluderà nella Parrocchia Cristo Re. Secondo le indicazioni di Monsignor Vescovo, alla processione eucaristica prenderanno parte solamente i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e un ministro straordinario della Comunione rappresentante di ogni parrocchia.

Nel percorso della processione eucaristica i fedeli sono invitati ad onorare con la preghiera e particolari addobbi ai balconi il passaggio del Santissimo Sacramento. Il pomeriggio di Domenica 14 giugno, in nessuna parrocchia e rettoria della Città sarà celebrata la Santa Messa. Prima di procedere con la richiesta online dei pass, bisognerà rivolgersi al proprio parroco chiedendo se gli sono rimasti dei pass, nel caso si può inoltrare richiesta tramite modulo ed attendere la conferma dei pass i quali si possono richiedere cliccando qui: http://www.madrice.it/2020/06/02/pass-gratuiti-solennita-corpus-domini-2020/.