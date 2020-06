Premiato bambino di 10 anni dalla Polizia locale per aver permesso con un’App di recuperare veicoli rubati.

Un bambino di 10 anni è stato premiato dalla Polizia locale di Roma Capitale per aver segnalato, tramite un’App, numerosi veicoli rubati, tra auto e motorini e mezzi in stato di abbandono che compromettevano il decoro urbano delle strade della Capitale. A riportarlo la pagina facebook della Polizia locale di Roma Capitale.

E’ stato il comandante Antonio Di Maggio in prima persona a conferirgli un encomio per il suo operato. Davvero rilevante il contributo che il ragazzino ha dato alla causa, considerato che i sopralluoghi della polizia locale hanno permesso la rimozione di circa 5000 veicoli in stato di abbandono dalle strade di Roma.

Il comandante Maggio lo ha incontrato regalandogli gadget e accompagnandolo in visita presso la centrale operativa della polizia locale. Il conferimento dell’encomio è avvenuto negli uffici di via della Consolazione. Per il ragazzo di 10 anni un riconoscimento significativo che ha esaltato il suo impegno al servizio della legalità e della vivibilità del territorio.