Montedoro. Il sindaco annuncia azzeramento dei casi di positività da Covid 19.

MONTEDORO. Arrivano ottime notizie per quanto riguarda i casi di accertata positività al Covid a Montedoro. A fornirle in un video è stato il sindaco Renzo Bufalino (nella foto) che ha reso noto come i casi di Covid 19 a Montedoro si sono praticamente azzerati.

Una bella notizia, molto attesa, che ha fatto registrare ritrovato entusiasmo nel piccolo paesino del Vallone. Il sindaco ha fatto sapere di aver ricevuto dall’Asp la notizia della negatività al doppio tampone dell’operatore e dell’ospite della casa di riposo locale. Le due persone sono potute pertanto tornare in paese. Il sindaco ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione per la negatività delle due persone.

Nel contempo ha anche reso noto che, oltre ai loro tamponi, sono risultati negativi anche tutti i tamponi delle altre persone, ospiti ed operatori della casa di riposo, che avevano effettuato il tampone. Ovviamente la notizia dell’azzeramento dei casi di positività al Covid se da un lato è stata accolta con sollievo dal sindaco, dall’altro lato, nel video, ha visto lo stesso primo cittadino invitare la cittadinanza a non abbassare la guardia e a rispettare tutte le disposizioni anti contagio previste.

Ciò per non vanificare in alcun modo gli sforzi compiuti da parte dell’amministrazione comunale e degli stessi cittadini in materia di prevenzione da contagio Covid 19. Dunque, occhio a mantenere le distanze, ad evitare assembramenti e a indossare sempre le mascherine. In questo momento, ha detto il sindaco, il virus sta perdendo virulenza, ma non bisogna abbassare la guardia in alcun modo.