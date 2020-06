Consiglio comunale Mussomeli martedì 23 giugno: approvazione rendiconto esercizio 2017

MUSSOMELI – E’ convocato dal presidente Gero Valenza, in seduta ordinaria, per le ore 17 di domani martedì 23 giugno, il consiglio comunale per la trattazione dei punti all’ordine del giorno:

Scelta degli scrutatori; Interrogazione a risposta scritta relativa all’istanza di partecipazione al finanziamento di iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità – “sagra della guastedda 2019”; Interrogazione a risposta scritta relativa ai lavori di riqualificazione, miglioramento e rifacimento in erba sintetica dell’impianto polisportivo di Viale Olimpia di Mussomeli; Approvazione regolamento e norme comportamentali per la gestione della palestra comunale di Viale Olimpia; Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2017.