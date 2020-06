Cocaina nel nisseno, un arresto a Mussomeli

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Mussomeli hanno tratto in arresto un quarantasettenne nisseno domiciliato a Mussomeli, commerciante di automobili, con precedenti di polizia. A seguito di alcune segnalazioni di un via vai sospetto, l’uomo veniva fermato dai militari operanti nei pressi del proprio domicilio mentre stava per salire sulla propria autovettura, sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un involucro contenente quasi 50 grammi di cocaina, oltre a denaro contante, per una somma complessiva pari a poco più di mille euro.

La perquisizione veniva quindi estesa all’abitazione del predetto, all’interno della quale i militari rinvenivano quattro bilancini di precisione, diversi blister contenenti medicinali usati per tagliare la cocaina, un batticarne utilizzato per schiacciare la sostanza, che presentava ancora evidenti tracce di stupefacente, oltre a fogli di carta stagnola e materiale per il confezionamento delle dosi. I militari, ritenuto che l’uomo potesse nascondere ulteriore sostanza stupefacente sulle automobili nella sua disponibilità, decidevano di proseguire le ricerche sottoponendo a perquisizione tutti i veicoli nella disponibilità dell’indagato.

Era così che, poco dopo, i carabinieri scoprivano a bordo di uno di questi mezzi la presenza di altra cocaina, occultata nella tasca di uno sportello, per una quantità complessiva pari a trentatré grammi, confezionati e pronti per essere tagliati e smerciati. Al termine delle operazioni i militari dichiaravano l’uomo in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di cocaina e, terminate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo associavano al carcere Malaspina del capoluogo nisseno, in attesa della convalida dell’arresto e dell’interrogatorio di garanzia.