Cina, sette bambini si tuffano in un fiume per salvare un amico ma annegano tutti

Otto bambini sono morti annegati in un fiume nel sud-ovest della Cina. Lo riportano i media locali, secondo cui uno dei piccoli sarebbe caduto nel fiume e gli altri si sarebbero tuffati per cercare di salvarlo, provocando l’annegamento di massa. Tutti i bambini provenivano dalla città di Mixin, appena fuori dalla metropoli di Chongqing, e si erano recati al fiume per giocare insieme.

I soccorsi sono riusciti a recuperare i corpi di tutti i bimbi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’annegamento è la principale causa di morte per i bambini di età inferiore ai 14 anni in Cina. Il Ministero della salute cinese stima che circa 57mila persone anneghino ogni anno in tutto il Paese.