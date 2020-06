Campofranco. In fase di completamento i lavori in via Calvario.

CAMPOFRANCO. Sono in fase di completamento i lavori in via Calvario nel tratto che immette in contrada Airicella, comunemente chiamata dai campofranchesi “sotto il cimitero”. Lo ha comunicato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha reso noto che i lavori hanno riguardato il rifacimento del muro di contenimento a protezione sia della strada stessa che per i terreni e abitazioni adiacenti e la collocazione finale del manto stradale a copertura del tratto di intervento.

Questa zona, insieme ad altre, era stata interessata dall’alluvione del novembre del 2018 dove il sindaco aveva chiesto e ottenuto lo stato di calamità naturale e chiesto tre interventi alla Protezione Civile, uno dei quali, questo di via Calvario, per un importo di € 80 mila.

Tutti e tre le richieste sono state finanziate con gli altri due lavori che cominceranno a breve.