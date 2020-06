Caltanissetta. Dal prossimo 1 luglio cambi di sede per due centri di distribuzione dei sacchi per la differenziata.

CALTANISSETTA. Da mercoledì 1° luglio i due centri di distribuzione per la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata e del kit completo per la raccolta porta a porta, ovvero il chiosco di Corso Vittorio Emanuele e l’oratorio della Chiesa del Sacro Cuore in via Messina, non saranno operativi in quanto cambiano sede. A renderlo noto è stata la Dusty.

La fornitura dei sacchi per le utenze domestiche avverrà infatti nella nuova sede di via Paolo Chinnici (zona industriale), aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 (domenica chiuso). Anche coloro che ancora non si fossero dotati dei kit completi per la raccolta differenziata porta a porta, potranno recarsi nella nuova sede e ritirare la fornitura completa.

Restano quindi assicurate le forniture nonostante il trasferimento. Gli utenti residenti nelle zone “A” e “B” potranno avvalersi dei distributori automatici posizionati in Via Alcide De Gasperi e in Via Malta, per ritirare la fornitura bimestrale dei sacchetti per la differenziata.

Grazie a queste diverse modalità di ritiro, tutti i residenti di Caltanissetta disporranno di una fornitura bimestrale dei sacchetti per la corretta raccolta differenziata.