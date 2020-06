Abusivismo nel nisseno, chiesto giudizio per 19 ex consiglieri comunali

Avviso di chiusura indagini, con richiesta di rinvio a giudizio, per 19 ex consiglieri comunali di Niscemi, indagati dalla Procura di Gela per avere favorito “un ingiusto vantaggio patrimoniale” agli ex proprietari di 89 immobili abusivi destinati alla demolizione. I fabbricati sarebbero stati salvati grazie a una delibera consiliare che li dichiarava di prevalente interesse pubblico, acquisendoli alla proprieta’ indisponibile del comune e lasciandoli alla disponibilita’ degli stessi ex titolari ma senza stabilire il pagamento di un canone mensile.

I consiglieri sotto inchiesta appartengono a quasi tutti i partiti politici rappresentati in consiglio tra il 2012 e il 2017 quando sindaco era Francesco La Rosa, espressione di una coalizione di forze politiche e movimenti di centro-destra. Si tratta della conclusione di uno dei tre filoni d’inchiesta avviati dal procuratore di Gela, Fernando Asaro, e dai suoi sostituti, dopo avere acquisito agli atti la relazione dell’allora prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, che mirava ad ottenere dal governo di Roma lo scioglimento del consiglio comunale di Niscemi.

Nel dossier, oltre alle mancate demolizioni delle case abusive, si denunciavano presunti rapporti e condizionamenti di “stidda” e “cosa nostra”, una poco trasparente gestione dello smaltimento dei rifiuti e l’affidamento del patrocinio legale del Comune ad avvocati scelti con criteri di discrezionalita’.

Il consiglio comunale, ormai vicino alla scadenza del mandato, non fu sciolto ma un’operazione della Dda per presunto voto di scambio politico-mafioso porto’ nel giugno del 2017 all’arresto del sindaco, La Rosa, di due suoi assessori e di altri sei indagati. Il processo non si e’ ancora concluso.