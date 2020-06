Messina: Una gang di finti maghi, molto ben radicata nella costa tirrenica messinese, ha truffato per anni persone psicologicamente fragili per un lutto, per la fine di una relazione, per aver perso il lavoro o per avere scoperto di essere malate.

Una delle vittime, un’insegnante cinquantenne, per riconquistare l’amore perduto, veniva sottoposta a rituali magici o riti esoterici sempre molto costosi, fatti con materiali speciali dal prezzo esorbitante ma, secondo i “ maghi”, necessari alla rimozione del grave male, del “malocchio” o della “fattura”. In sette anni la donna ha sborsato circa un milione e 800mila euro; una situazione che l’ha portata a non avere più il denaro per comprarsi il pane e le società di recupero crediti sempre dietro la porta di casa, non più sua ma pignorata dai creditori. (L.L.)