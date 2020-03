Nel nisseno, coltellate tra fratelli ai domiciliari: uno è grave

Una violenta lite tra due fratelli agli arresti domiciliari nello stesso appartamento di Gela (Caltanissetta) e’ finita con l’accoltellamento di uno dei due, gravemente ferito dal congiunto. La vittima, un 34enne, e’ stata trasferita immediatamente all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela e sottoposta ad un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate all’addome.

E’ in prognosi riservata. Sul posto, in via Butera, alla periferia della citta’ e’ intervenuta una volante del commissariato di Gela che sta tentando di risalire al movente e di ricostruire l’esatta dinamica di quanto e’ successo. L’aggressore e’ stato fermato per lesioni gravissime