Fials Gela: “Direzione ASP non definite il personale eroi, alle nostre richieste avete risposto con il silenzio”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Nei giorni scorsi sono state inviate, a diversi soggetti, numerose istanze da parte di organizzazioni sindacali che denunciavano la carenza di protocolli e la mancanza di percorsi univoci nella gestione dei pazienti sospetti e/o affetti da Covid-19, grazie per aver prontamente risposto, con il più assoluto silenzio, alle esigenze degli operatori sanitari e dei dirigenti sindacali.

Grazie per aver vigilato sul corretto uso dei dei DPI, sulla corretta esecuzione dei protocolli e dei percorsi. Non voglio neppure pensare ad un futuro, che non sarà troppo lontano, alla gestione di decine di casi, il panico prenderà il sopravvento con gravi disfunzioni sull’assistenza diretta dei pazienti, grazie per aver creato tempestivamente percorso univoco e zona di isolamento del paziente affetto e/o sospetto da Covid-19; grazie per la corretta e continua fornitura di adeguati DPI per il personale sanitario; grazie per la corretta ed univoca informazione sui protocolli e percorsi da adottare.

Il mancato rispetto dei protocolli ha di fatto provocato una serie di eventi che hanno messo in apprensione e difficoltà il personale sanitario il quale, privo dei necessari dispositivi di protezione individuale ha dovuto affrontare empiricamente le varie situazioni (RX del torace al paziente in ambienti e con mezzi inidonei, TC da fare o non fare per definire la diagnosi, con conseguente chiusura della diagnostica per la sanificazione, tampone da eseguire e contestuale isolamento del caso in attesa di riscontro ecc. ecc.).

Grazie per la chiarezza e per la dotazione dei mezzi necessari a tutelare la salute degli operatori sanitari; un grazie particolare dai TSRM, assenti nei pensieri di tutti.

Grazie per aver creato, sulla carta, i posti letto, seppur designati, non sono ancora disponibili, il reparto di Malattie Infettive non può funzionare con un solo medico e due Infermieri. Grazie per mandare il personale sanitario allo sbaraglio ad affrontare e contenere la pandemia con personale carente dal punto di vista della formazione.

Un sincero GRAZIE va alla generosità di imprese cittadine e del comprensorio, che ha donato al personale ed in particolare a quello del P.S. del nostro P.O., tute, occhiali protettivi e mascherine, il quale ha potuto continuare ad esercitare, in parziale sicurezza, la propria attività. Grazie per l’impegno dimostrato nella fornitura dei DPI che per legge spetta al datore di lavoro che deve garantire, con tali mezzi adeguati, la salute dei propri lavoratori. Cinquanta mascherine chirurgiche alla settimana sono più che sufficienti, per ogni U.O., per affrontare qualunque emergenza.

Un Sincero GRAZIE rivolgo all’operato del Sindaco di Gela che, chiamato dagli organi di stampa e da rappresentati sindacali, ha puntato il dito sui ritardi nella creazione di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19, ha disquisito sulla mancanza di univocità nei percorsi e protocolli nella gestione di contenimento del contagio, ha sottolineato l’assoluta mancanza di protezione per il personale sanitario e di conseguenza la possibile diffusione del contagio alla popolazione. Il primo cittadino non ha fatto assolutamente politica, come ingiustamente segnalato dal Direttore Generale, ha svolto esclusivamente il suo compito istituzionale in quanto garante della salute, e dell’ordine pubblico relativo ai cittadini di Gela.

Un Grazie di cuore, alla Direzione Generale, che, nonostante gli sforzi, in sede della Delegazione Trattante di parte Sindacale, non ha acconsentito alla verifica sui fondi del comparto che avrebbe permesso il conseguente pagamento delle competenze arretrate, le progressioni economiche (fasce) e gli arretati relativi agli anni 2015-2016- 2017 e 2018 dell’incentivazione. Grazie anche per quanto non pagato in questa mesilità

Un GRAZIE di cuore, alla Direzione Generale che, con il proseguo di uno stallo Amm.vo non consente ai dipendenti miglioramenti delle condizioni di lavoro ed economiche. Per Finire un sentito ringraziamento alla Direzione Generale per la lettera di ringraziamento alle O.O.S.S. ed a tutti i dipendenti, della quale avremmo fatto volentieri a meno in quanto, per fare il nostro dovere, non necessitiamo di appellativi supplementari, quali eroi o altro, ma solo dei mezzi necessari per operare in sicurezza per noi, per i nostri familiari me per la cittadinanza tutta.

Giuseppe Cirignotta Segretario FIALS P.O. di Gela RSU FIALS