Coronavirus: Conte, improvvida anticipazione notizia su chiusura scuole

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una dichiarazione alla stampa a palazzo Chigi, sull’emergenza Covid-19 ha affermato: “alla luce degli elementi sin qui acquisiti, abbiamo ritenuto di predisporre la sospensione dell’attivita’ scolastica fino al prossimo 15 marzo. Questa mattina, con tutti i ministri competenti ci siamo riuniti per valutare l’aggiornamento sull’emergenza sanitaria. Ho richiesto anche la presenza del direttore dell’Istituto superiore di sanita’, dottor Brusaferro, che ci ha aiutato insieme al ministro della Salute Speranza, che e’ diventato nel frattempo un esperto della materia, a valutare qual e’ l’attuale situazione epidemiologica, qual e’ l’andamento della diffusione del contagio.

Dopo di che – ha spiegato il capo dell’esecutivo – c’e’ stata un’ampia valutazione su scuole ed universita’, abbiamo fatto varie valutazioni, l’orientamento del governo e’ stato di predisporre in via prudenziale la chiusura delle scuole, ma ci siamo detti: attenzione, demandiamo al professor Brusaferro di ritirarsi con il comitato tecnico-scientifico sul punto specifico. Ecco perche’ abbiamo impiegato un po’ di tempo, ecco perche’ la notizia fuoriuscita sulla chiusura delle scuole e’ stata totalmente improvvida – ha concluso Conte – in quanto abbiamo demandato al professor Brusaferro una valutazione”.