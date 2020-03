Coronavirus, al Sant’Elia di Caltanissetta: muore 67enne sancataldese, è la terza vittima nel nisseno

E’ di San Cataldo la terza vittima da Covid 19 in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un uomo di 67 anni risultato positivo al Covid 19. L’uomo, che accusava alcune patologie pregresse, era stato ricoverato in terapia intensiva. Oggi il suo quadro clinico s’è purtroppo aggravato e la morte è sopraggiunta. Con il decesso del sancataldese il numero dei morti per Covid 19 sale a tre, considerato che, prima di questo decesso, erano morte altre due persone, una di Caltanissetta e l’altra di Riesi.