Cancelleri sui rientri in Sicilia: “Fiera dell’indifferenza più pericolosa del coronavirus'”

‘”Dobbiamo avere il buonsenso di cominciare a ragionare come sistema Paese. A me sembra invece una fiera del personalismo e dell’indifferenza, più pericolosa del coronavirus”. Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, ad Agorà su Rai3 in merito alla situazione delle persone bloccate a Villa San Giovanni. Si tratta, spiega, di “persone partite prima dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto e che hanno perso sostentamento economico per restare dove si trovavano: tornano nell’unica casa che hanno a disposizione. Non sono vacanzieri, sono siciliani che tornano a casa”.