CALTANISSETTA – E’ stata una notte “tormentata” per Caltanissetta; un vento impetuoso, con raffiche che in taluni casi hanno raggiunto i 90 chilometri orari, ha spazzato il capoluogo nisseno. L’inusuale forza delle raffiche ha cusato notevoli danni, fortunatamente non si segnala nessun ferito. Decine gli interventi dei vigili del fuoco coordinati dalla sala operativa di Caltanissetta soprattutto per alberi spezzati e caduti in strada, tegole e guaine divelte dai tetti.