CALTANISSETTA – Partecipata e vibrante l’assemblea cittadina al “M. Abbate” di Caltanissetta per l’adunanza pubblica indetta dal sindaco Roberto Gambino sulla tariffa Tari. Il primo cittadino, al termine del dibattito, ha sottolineato: “Molti ci hanno criticato per aver aumentato i controlli sui conferimenti ma, in realtà, abbiamo riscontrato che dai paesi vicini molti, che lavorano a Caltanissetta, gettano i rifiuti nei nostri cassonetti. Per evitare questo, a breve, elimineremo tutti i cassonetti stradali perchè sono ‘attrattaivi’ di spazzatura indifferenziata. Molti comuni della nostra provincia che raggiungono percentuali elevate di differenziata, i loro cittadini l’indifferenziata la vengono a buttare nel capoluogo: le multe della polizia municipale lo testimoniano, molti non risiedono a Caltanissetta”.