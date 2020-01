Il consigliere del Csm, Nino Di Matteo, deporra’ al processo sul depistaggio alle indagini sulla strage di via D’Amelio a Caltanissetta, dove sono imputati tre poliziotti per calunnia aggravata. Lo ha comunicato stasera il procuratore aggiunto Gabriele Paci: la deposizione e’ prevista per il prossimo 3 febbraio. Intanto, la deposizione del procuratore aggiunto di Catania, Carmelo Petralia, indagato a Messina per reato connesso insieme ad Annamaria Palma, proseguira’ venerdi’ 24 gennaio. Petralia, Palma e Di Matteo erano sostituti procuratori a Caltanissetta e si occuparono delle indagini sulle stragi culminate nei primi processi.