ROMA – I l deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano ha depositato un’Interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Interno per chiedere l’attribuzione dei poteri speciali al Sindaco di Messina e fare fronte alla situazione di emergenza della Baraccopoli più grande d’Europa.

“La situazione è ormai a livelli cronici – afferma la Parlamentare. L’amianto, le discariche a cielo aperto e l’assenza di ogni requisito minimo di salubrità ambientale rendono necessari poteri speciali da attribuire al Sindaco, in qualità massima autorità sanitaria locale, quantomeno per spostare in alloggi più dignitosi i malati terminali, gli invalidi e gli anziani che avrebbero bisogno di un’assistenza continuativa”.