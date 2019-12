L’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente scolastico Rosa Cartella, per l’annualità 2019/2020 organizza i “Giochi linguistici e matematici”, l’11 dicembre alle ore 15,00 presso il plesso “Pietro Leone” si terranno i Giochi Linguistici le prove rivolte agli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria. Le referenti del progetto sono le prof.sse Maria Rita Riccobene e Mirella Siracusa. “I giochi linguistici e matematici, organizzati dal nostro Istituto, sono delle gare di abilità riguardanti la Lingua Italiana e la Matematica atti ad avvicinare anche i più piccoli alla matematica e alla logica e all’espressione linguistica in modo ludico. E’ parso opportuno organizzare una gara tra le classi quinte dell’intero territorio cittadino, per sviluppare un maggiore interesse per le discipline attraverso una sana competizione e l’utilizzo di nuove e stimolanti proposte didattiche” afferma la preside Cartella.

Gli obiettivi trasversali di questo concorso sono i seguenti: Essere coinvolti in momenti di attività comune; Acquisire consapevolezza delle proprie competenze; Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri; Conoscere e confrontarsi con situazioni culturali diverse dalle proprie; Rilevare la necessità di comportamenti corretti per la convivenza civile.

L’insegnante Funzione strumentale Area 4 – Salvatore Siina