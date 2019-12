CALTANISSETTA – Presentazione libro “Gli Artigiani dell’immaginario” di Agostino Riitano sabato 28 dicembre, alle ore 18, presso Centro espositivo di arte contemporanea (Ex rifugio), salita Matteotti – Caltanissetta, verrà presentato il libro “Artigiani dell’imaginario” di Agostino Riitano, project manager supervisor Area cultura di Matera capitale europea della cultura 2019. L’autore del libro dichiara: “L’indagine sulla qualità della vita delle Città Italiane de Il Sole 24 ORE anche quest’anno è arrivata inesorabile, mettendo in evidenza il divario tra Nord e Sud. È Milano ad aggiudicarsi, per il secondo anno consecutivo, il primo posto nella classifica, fanalino di coda della classifica è Caltanissetta (107°), che occupa l’ultimo posto della classifica per la quarta volta. Nulla togliere alla blasonata classifica, ma ho deciso di partire e andare a vedere con i miei occhi che aria tira in fondo alla classifica. Ci trascorrerò tutto il periodo nataliazio!……un tour di presentazione di “Artigini dell’Immaginario”. La presentazione è una scusa perfetta per avviare un lavoro di creazione di rete tra pratiche di innovazione culturale in territori considerati marginali o in ritardo di sviluppo. In sette giorni percorreremo centinaia di kilometri, incontreremo amministratori locali, artigini dell’immaginario, giovani entusiasti, progetti e cittadini, faremo di tutto per far emergere quella brace che arde sotto la cenere e che può appiccare il fuoco del cambiamento. Il diario, giorno per giorno, sarà pubblicato su Resto al Sud, con l’intento di aggregare lungo la strada altri compagni di viaggio e condividere con ciascuno di voi riflessioni e punti di vista.” L’Ass, culturale Creative Spaces è lieta di poter portare avanti un progetto di tale levatura. Alla presentazione del libro sarà presente l’autore del libro e l’incontro verrà mediato dalla dottoressa Antonella Ballacchino, medico e poeta, dalla dottoressa Selene Tumminelli dotteressa in lettere moderne e dal presidente dell’associazione L’Arch. Eros Di Prima. A conclusione della presentazione aperitivo e visita della mostra “TRASFORMAZONI – evoluzione e rivoluzione attraverso l’arte”.