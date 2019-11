Si svolgerà a Gela il prossimo 15 novembre, dalle 15 alle 17.30, il seminario di Formazione “App e Social Media Revolution” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.

L’evento, valido per il conseguimento di 2 crediti formativi per gli iscritti all’ordine professionale, mira a far comprendere l’importanza delle tecnologie digitali per far crescere l’autorevolezza dell’esperto.

All’Istituto di scuola media superiore “E. Morselli”, dopo i saluti iniziali della dirigente scolastica Ina Ciotta e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta Nunzio M. Cannizzaro, inizierà l’intervento tecnico curato dalla Digital Strategist e Social Media Manager Marcella Sardo.

Tra le principali tematiche che saranno affrontate si parlerà di come raggiungere credibilità e visibilità utilizzando i social network LinkedIn, Facebook e Twitter, quali sono i contenuti maggiormente ricercati dagli utenti del web, come creare contenuti e grafiche di lavoro utilizzando App e software adatti a utenti principianti.

Nella foto di copertina: il direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta

Guarda nella gallery il programma dell’evento.