Si è aperto il biennio sociale per il club service FIDAPA Caltanissetta. Alla cerimonia inaugurale, oltre al direttivo in entrata e le socie, hanno partecipato la presidentessa nazionale Maria Concetta Oliveri e la presidentessa del Distretto Sicilia Maria Ciancitto.

Emozionata e fiera del nuovo ruolo è la presidentessa Livia Falzone che, per promuovere le attività a sfondo sociale, sarà affiancata e sostenuta da un ricco e volenteroso team. Faranno parte del direttivo anche la vicepresidentessa Rosalba Impaglione, la segretaria Maria Gallo, la tesoriera Rosanna Greco, la past presidentessa Giovanna Ficarra, le revisore dei conti Daniela Licata, Maria Lacagnina e Giuseppina Calandruccio, la rappresentante Young Deborah Gervasi e le consigliere Rosaria Avenia e Letizia Adamo.

Le attività che saranno organizzate nel prossimo biennio seguiranno il filo conduttore lanciato a livello nazionale. L’invito, per il prossimo anno, è quello di “Promuovere le politiche di sostenibilità e protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per uguaglianza di genere”.

La FIDAPA Italia, parte integrante della Federazione Internazionale IFBPW, è un’associazione che, a livello nazionale, conta circa 11 mila socie ed è articolata in 7 distretti e 300 sezioni. L’articolo 3 dello Statuto invita le socie FIDAPA a perseguire lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

“La donna ancora oggi vive in una tradizionalmente dominata dal pregiudizio di genere, ancora lontana dalla tanto agognata parità – ha spiegato la presidentessa Falzone durante il discorso inaugurale -. Proprio per questo, per riuscire a conquistare e rivestire ruoli che fino a ieri erano di egemonia maschile, deve mostrarsi competente, determinata e grintosa”. La presidentessa, invitando a uscire fuori dai tradizionali schemi legati al genere o all’età, ha ricordato alcune donne che in quest’ultimo anno hanno tracciato un percorso inconvertibile. Bisogna prendere esempio dal premio Nobel per la letteratura Olga Tokarczuc, la direttrice del Financial Times Raula Khalaf, la presidentessa dell’Etiopia-Work Zewde Sahle, la direttrice generale de CERN di Ginevra Fabiola Gianotti, l’attivista amibentalista Greta Tumberg.

Livia Falzone ha anche dato un’anticipazione sulle attività in cantiere per il 2020. Tra queste sono stati programmati convegni sul ruolo della donna, sui diritti delle donne e la condizione femminile, sul Turismo come sviluppo del territorio e sulla lotta contro la violenza di genere e a sostegno delle vittime.

Saranno proseguite, inoltre, le attività promozionali già avviate negli anni precedenti per formare le nuove generazioni e far conoscere nelle scuole “La carta dei diritti della bambina”.

Quello di quest’anno, ha proseguito la presidentessa, sarà un anno speciale dato che ricorrono i 45 anni dalla fondazione della sezione nissena e, per celebrare l’evento, sarà realizzata una rivista commemorativa.