CALTANISSETTA – Dal 10 novembre è partita a Caltanissetta la seconda fase del Censimento permanente della popolazione. Le famiglie sono chiamate a rispondere ai questionari fino al 10 dicembre. Questa seconda fase consiste nella rilevazione presso le famiglie da intervistare e nella verifica della composizione dei nuclei familiari oltreché di tutti i dati presenti in anagrafe.

I nuclei familiari oggetto dell’indagine statistica hanno ricevuto una lettera che invita a compilare il questionario online in quanto facenti parte del campione della “rilevazione da lista”. A tutte le famiglie interessate l’Istat ha fatto pervenire le lettere con le credenziali personalizzate per accedere sul portale del Censimento e compilare in autonomia i questionari. I cittadini che intendono avvalersi del supporto dell’ufficio Censimento del Comune di Caltanissetta possono fare richiesta telefonando al numero 0934-74282 in modo da compilare il questionario in collaborazione con i rilevatori. L’ufficio inoltre riceve dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17. Per evitare attese e per una migliore organizzazione del servizio si invitano i cittadini a contattare l’ufficio al numero di telefono 0934-74282 al fine di concordare un appuntamento.

Il censimento permanente viene effettuato secondo i nuovi parametri su un campione del 20 percento della popolazione e proseguirà negli anni 2020 e 2021. Il Comune di Caltanissetta è tra quelli selezionati dall’Istat insieme ad altri 2 800 comuni italiani.

Il Comune di Caltanissetta si avvale di 22 rilevatori suddivisi per aree di competenza che nella prima fase della “rilevazione areale” iniziata l’1 ottobre e conclusa il 10 novembre hanno avuto assegnata una porzione di sezione per il censimento delle famiglie residenti, degli edifici, dei toponimi, etc.

Per il Comune di Caltanissetta le attività sono gestite dall’ufficio censimento – Centro comunale di raccolta – coordinato dal dott. Giuseppe Arcarese nell’ambito della direzione quinta – servizio Ced e Statistica – di cui è dirigente il comandante della Polizia municipale, Diego Peruga. Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, quale ufficiale del Governo in materia di statistica, unitamente all’assessore al ramo, Giuseppe La Mensa, invitano i cittadini e le famiglie interessate ad un’ampia collaborazione.

La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge.