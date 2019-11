CALTANISSETTA -Giovedì 21 novembre a Caltanissetta presso un noto locale cittadino dopo “appena” 40 anni si sono ritrovati i compagni di scuola della sezione “C” dell’ist. Tec. M. Rapisardi: Antonietta Crescimanno Carlo Ventura, Carmelo Presti, Davide Valenti, Enzo Greco, Ermelinda Cervellione, Franco Matraxia, Gabriella Salerno, Giulia Giordano, Giusy Giardina, Leandra Garofalo, Maria Catena Campisi, Maria Franca Rio, Piero Ribaudo, Silvana Fascianella, Vincenzo Mastrosimone.

Nel corso della piacevole serata i convenuti hanno ipotizzato che in futuro si possano anche aggiungere Angela Dell’Utri, Assunta Domanti, Francesca Cervellione, Giuseppe Cardullo, Calogero Di Natale, Michela Acquisti, Maria Cristina Bella, Maria Concetta Bonfanti, Rosa Caruana, Gabry Ella Caruso, Liliana Fradella, Liliana Genova, Grazia Giadone, Nicola Giugno, Maria Concetta Martorana, Marco Mastrosimone, Gioacchina Mattina, Angela Moncada, Michele Rollo, Mariella Ristagno, Gerlando Turco non intervenuti alla “rimpatriata”: in questa occasione sono risultati insuperabili alcuni impegni professionali oltre che la difficoltà,per altri, di tornare in Sicilia perchè ormai risiedono in altre regioni.