Agenti della Polizia di Stato del Distaccamento della Polizia Stradale di Nicosia, lo scorso 17 ottobre, durante un servizio di prevenzione, sono intervenuti in un appartamento di piazza A. Volta: l’abitazione era invasa dalle fiamme.

Gli Agenti, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, dopo aver verificato che uno degli appartamenti era preda del rogo, sono saliti al secondo piano dello stabile da dove provenivano le grida di una coppia di anziani che non aveva ancora lasciato l’appartamento: la signora, disabile, era “bloccata” a letto con ausilio artificiale per la respirazione e non poteva quindi muoversi autonomamente.

Gli operatori della Polizia Stradale, dopo aver prelevato l’invalida dal letto, utilizzando una sedia di fortuna, a braccia, sono riusciti a trasportarla lungo le scale, affidandola quindi al personale sanitario del 118 giunto nel frattempo sul posto.

Subito dopo, nonostante il fumo intenso in continuo aumento, gli Agenti sono ritornati all’interno dell’edificio per soccorrere altre persone ancora all’interno del condominio, fornendo loro strofinacci bagnati e aiutandoli a guadagnare l’uscita dall’immobile.

I Vigili del Fuoco, nel frattempo, hanno poi domato l’incendio e messo in sicurezza la palazzina.

Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nicosia, terminate le operazioni di soccorso, sono stati visitati e sottoposti alle cure del caso, avendo inalato una notevole quantità di fumo.

Ringraziamenti unanimi hanno sottolineato l’episodio, sia da parte della collettività che delle Istituzioni, per il coraggio e le capacità dimostrate dagli Agenti.