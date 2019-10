Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato in un tweet che “qualcosa di grosso e’ appena accaduto”. Poco dopo la Casa Bianca ha reso noto che e’ attesa oggi una importante dichiarazione del presidente. Intanto i media statunitensi hanno suggerito che Trump potrebbe annunciare la morte del leader dello Stato islamico (Is), Abu Bakr al Baghdadi. Il “Newsweek” ha riferito, citando fonti informate, che le forze statunitensi hanno lanciato un raid contro il capo dell’Is dopo che Trump ha approvato l’operazione circa una settimana fa. Al Baghdadi sarebbe stato il bersaglio di un’operazione top-secret avvenuta nell’ultimo bastione degli estremisti islamici siriani, secondo quanto rivelato da un funzionario del Pentagono alla rivista Usa. Una fonte che ha familiarita’ con i risultati dell’operazione nell’esercito degli Stati Uniti ha spiegato che il leader dell’Is sarebbe stato ucciso in quell’incursione. Ha anche rivelato che il Pentagono aveva detto alla Casa Bianca di essere fiduciosa che il “prezioso obiettivo” ucciso fosse al Baghdadi, ma ha indicato che il personale coinvolto stava conducendo ulteriori indagini per accertare l’identita’ della persona uccisa. Dall’altra parte pero’ l’emittente “Fox News” ha riferito domenica che gli Stati Uniti stanno conducendo un test su campioni del corpo della persona uccisa che si ritiene sia al Baghdadi per accertarne l’identita’. La “Cnn” invece, citando una fonte senior del Pentagono, ha affermato che la Cia ha aiutato a localizzare al Baghdadi nel nord della Siria ed ha riportato le parole di un funzionario Usa il quale ha affermato: “Stiamo aspettando il risultato dei test del Dna per confermare l’uccisione di al Baghdadi”. Secondo l’emittente televisiva “al Arabiya”, l’operazione e’ avvenuta vicino al villaggio di Brisha a Idlib, dove hanno sede alcune organizzazioni estremiste. Il sito “Defence One” ha anche sottolineato che il leader dell’organizzazione, che ha terrorizzato migliaia di persone in Iraq e in Siria, potrebbe essere stato ucciso dopo aver azionato il suo giubbotto esplosivo. La “Nbc” ha detto invece che e’ stato distrutto l’edificio in cui al Baghdadi si trovava vicino a Barisha, a Idlib, dove ci sarebbe stato anche un attacco aereo su un convoglio vicino alla scena, ed ha aggiunto che al Baghdadi e’ morto dopo aver fatto esplodere il suo giubbotto esplosivo dopo essere stato raggiunto alle forze speciali statunitensi.