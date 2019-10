TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. IMM. N. 30/13 R.G.E.

Comune di Caltanissetta (CL), Via Napoleone Colajanni, 292 Lotto 1 -. Appartamento adibito ad abitazione al p. 1º con circostante corte di pertinenza. Prezzo base: Euro 16.996,95 (Offerta Minima Euro 12.747,72). Lotto 2 -. Magazzino al p. terra e facente parte del medesimo fabbricato di cui al lotto 1. Prezzo base: Euro 11.479,61 (Offerta Minima Euro 8.609,71). Vendita senza incanto presso il venditore: 06/12/2019 ore 16:00, innanzi al professionista delegato Avv. Giancarlo Spiaggia presso lo studio in San Cataldo, Via Caltanissetta, 18. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 05/12/2019 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0934586095 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A303949,A303950).