SIRACUSA – Un uomo di 33 anni di Priolo (Siracusa) e’ morto dopo essere precipitato da un ponte alto 40 metri in contrada Mostringiano, alla periferia di Priolo. Sono stati i vigili del fuoco ad arrivare per primi sul posto, intorno alle 13,25, qualche minuto dopo una richiesta di soccorso al 118. Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per svelare se la vittima e’ stata gettata nel vuoto da qualcuno o se, invece, si e’ trattato di un suicidio. La Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo di inchiesta, ha disposto l’ispezione cadaverica, frattanto i poliziotti hanno avviato gli interrogatori delle persone conosciute dal trentatreenne. (AGI)