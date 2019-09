SAN CATALDO. La commissione straordinaria che gestisce attualmente il Comune, composta dalla dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, dal rag. Leonardo Richichi e dal dott. Filippo Romano, ha deliberato le somme per il secondo semestre 2019 non soggette ad esecuzione forzata. Si tratta delle somme destinate a pagamenti delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme quantificate dalla Commissione sono riferite a Pagamenti delle retribuzioni del personale (€ 2.054.594,80); Rate mutui (€ 250.000,00), servizi connessi agli organi istituzionali (€ 109.077,50), servizi di amministrazione generale compreso ufficio elettorale, anagrafe e stato civile (€ 17.436,50), servizi connessi all’ufficio tecnico comunale (€ 8.725,00), servizi di polizia amministrativa e locale (€ 29.660,00), di istruzione primaria e secondaria (€ 50.041,50), servizi Necroscopici e cimiteriali (€ 25.875,00), di viabilità e illuminazione pubblica (€ 313.634,07”, di igiene ambientale integrato (€ 1.573.663,35) euro per un totale di somme impignorabili pari a € 4.432.948,65.