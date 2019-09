SAN CATALDO. E’ stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’asilo nido sezione Primavera per l’anno 2019 – 2020. Il Comune di San Cataldo – Comune Capofila del Distretto n.11, intende istituire il servizio “Sezione Primavera” a favore di bambini di età compresa tra 2 e 3 anni, affidando il servizio a ditta privata, da individuare attraverso l’espletamento di gara. Il numero dei posti disponibili, nel Comune di San Cataldo è pari a 23 , così distribuiti: – Scuola dell’Infanzia “Via Carducci” di San Cataldo 10 bambini – Plesso scolastico “San Giuseppe” – San Cataldo 13 bambini. Il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle domande di iscrizione per l’ammissione agli asili nido sez. Primavera per l’anno educativo 2019/2020. Possono farne richiesta i genitori , tutori o affidatari di bambini che abbiano compiuto 24 mesi e non superato i 36 mesi alla data di scadenza della presentazione della domanda, residenti nel Comune di San Cataldo o che prestano attività lavorativa nel Comune di San Cataldo. La domanda d’iscrizione all’asilo nido può essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Politiche Educative; L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il prossimo 27 Settembre. Il modello obbligatorio per l’iscrizione all’asilo nido è disponibile on-line sul Sito Web del Comune di San Cataldo www.comune.san-cataldo.cl.it , o ritirato direttamente presso l’Ufficio Politiche Educative del Comune di San Cataldo. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: o Modello ISEE, rilasciato dopo il 16/01/2019,; o Copia documento di identità in corso di validità o Dichiarazione di essere in possesso della certificazione di vaccinazioni obbligatorie o Certificato, rilasciato dal Pediatra di famiglia, attestante l’idoneità all’inserimento al Nido. o Certificazione della Commissione Medica se l’istanza di richiesta è di un bambino con disabilità. Le domande presentate fuori termine verranno accolte compatibilmente agli eventuali posti disponibili, nell’ordine cronologico di presentazione e in relazione all’ISee e alla Tabella “Parametri di valutazione”. Il Comune del distretto, titolare del servizio, provvederà alla formulazione della graduatoria in ordine crescente di IseeE, a parità di Isee, avrà la precedenza il minore col maggior punteggio definito nella sotto riportata tabella. Si prevede per la frequenza al servizio “Sezione Primavera” l’eventuale quota di partecipazione, in relazioni alle sotto indicate fasce di reddito: Situazione Economica equivalente del nucleo familiare rilevata dalla certificazione ISEE Quota mensile di Compartecipazione Da € 0,00 a € 10.000,00 Esente; Da 10.000,01 A € 20.000,00 € 100,00; Da € 20.000,01 a € 30.000,00 € 200,00; Da € 30.000,01 ed oltre € Intero costo del servizio Nel costo del servizio è compreso il pasto caldo. L’eventuale quota di partecipazione deve essere erogata, anticipatamente, entro la 1^ settimana di ogni mese, pena la sospensione del servizio, mediante versamento sul c/c 11079936. Le assenze per malattia del bambino nel mese non comportano la riduzione della quota di compartecipazione. Il servizio sarà svolto dalla data di attivazione del servizio per mesi sei 5 giorni alla settimana dal Lunedì al Venerdì, con la previsione di un modulo tra le cinque e le otto ore giornaliere, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.