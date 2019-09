Sul Ponte di Messina “il mio non e’ un no ideologico, pero’ non vorrei che fosse una cattedrale che collega due deserti. Vorrei che in questo Paese si cominciasse a infrastrutturare un po’ piu’ seriamente”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri . “Io – ha proseguito – non ho mai avuto un no ideologico sul ponte. Ho sempre detto che in una terra in cui non c’e’ un centimetro di linea ferrata nell’agrigentino, un centimetro di strada nel ragusano, in cui mancano infrastrutture importanti per collegare i territori, pensare oggi al ponte e’ come voler cominciare a costruire una casa dal tetto”.

I tanto, Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri, ha convocato per domani al Mit un tavolo tecnico sulla crisi dei cantieri siciliani della Agrigento-Palermo e della Agrigento-Caltanissetta. Lo si legge in una nota del Dicastero. Il vice ministro, oltre ai tecnici del ministero, ha invitato al tavolo i dirigenti di Anas, Integra e Cmc e i rappresentanti del comitato dei creditori Cmc.