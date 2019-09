MUSSOMELI – La locale ricorrenza della Madonna della Catena del 2 settembre di ogni anno per i mussomelesi è una tradizionale festa di calendario che non sfugge a nessuno per i festeggiamenti settembrini che costituiscono date di riferimento per i rientri dei suoi cittadini nel paese natio. Importanti circostanze, dunque per abbracciare i propri cari e trascorrere alcune giornate nell’intimità della famiglia d’origine , per incontrare amici e conoscenti, insomma, giornate desiderate per respirare aria salubre natia. Festa campestre religiosa, dunque, in cui , nell’antica scuderia del castello manfredonico, nella giornata di ieri, sono state celebrate e partecipate nella mattinata e nel pomeriggio le messe che, purtroppo hanno messo in forse la partecipazione per via delle condizioni minacciose del tempo, le cui previsioni davano costantemente il segnale della pioggia in arrivo. Cielo coperto, dunque, alternato da sprazzi di sole, ma, comunque, sempre in un continuo clima di incertezza, tanto da fare pensare già alla mancata processione, dovuta principalmente a questa circostanza, ma anche alla probabile mancanza di portatori che, poi, anche quest’anno, sono arrivati, in extremis, allorquando la decisione da adottare era vicina. Incertezza fino alla fine, dunque, superata dalla buona volontà di alcuni volontari che, in tempo anche se tardivo, hanno portato, dall’antica scuderia dove è stato venerato per tutta la giornata, il simulacro della Madonna della Catena fino ai piedi del Castello, dove erano in sosta tante persone per la processione E così fra preghiere, rosari e canti mariani, la Madonna della Catena ha avuto l’omaggio dei mussomelesi e non solo fino al suo suggestivo rientro all’interno del maniero.