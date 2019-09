MUSSOMELI – Colpito da una grave malore , è morto all’ospedale di Catania. dove era stato ricoverato, Antonio Volante, 51, valente artigano. Persona dal tratto gioviale, gran lavoratore sposato e padre di due figli, Volante stava valutando anche lui di trasferirsi nel nord Italia per lavoro. Aperto al sorriso e sempre pronto alla battuta, amante dei gatti, viveva del suo lavoro. Nei giorni scorsi era rientrato a Mussomeli dal trapanese, dove aveva completato dei lavori, per trascorrerci le festività della Madonna dei Miracoli. Quindi la ripartenza per altri lavori, sempre col sorriso sulle labbra. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria.Anche il sindaco Giuseppe Catania, a nome suo e della cittadina, si è unito al cordoglio della famiglia, ricordando Antonio Volante come un gran lavoratore: (La Sicilia: R.M.)