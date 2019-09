MUSSOMELI – La segnalazione è fatta sul social, anche con documentazione fotografica, da Domenico Messina, che vive la sua quotidianità da pendolare con tutti i rischi che ne derivano. “Vorrei segnalare a chi di competenza, ha postato, ovvero l’ente responsabile della manutenzione viaria della Sp38 strada (trazzera) provinciale Mussomeli/Serradifalco , che le “FRATTE” nei pressi delle miniere Bosco , hanno raggiunto alti livelli di maturazione, con la primaria funzione del restringimento della carreggiata e limitazione della visibilità. State aspettando forse il verificarsi di qualche incidente prima di procedere alla loro estirpazione? Inoltre voglio segnalare la presenza di diversi “PIRTUSA” lungo tutto il tratto che necessitano di qualche sacco di asfalto. Senza nessun tono polemico, iniziamo prima dalle piccole cose. Poi riempiamo le testate giornalistiche con le news di approvazione dei progetti faraonici, che attenzione, sono sicuramente importantissimi per la risoluzione dei gravi problemi viari in cui tergiversiamo, e per il risollevarsi di un’economia sempre più in ginocchio!”