“Una stretta di mano puo’ diventare anche un impegno formale fra due istituzioni, una nazionale e una regionale, chiamate ognuna per le proprie competenze a dare risposte concrete, soprattutto in termini temporali”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, al termine dell’incontro con il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Giancarlo Cancelleri, a palazzo d’Orleans, a Palermo. “Noi siamo vittime di una burocrazia fatta di lacci e lacciuoli – aggiunge -. Le infrastrutture hanno bisogno di tempi veloci. E’ su questo che ci siamo confrontati e continueremo a farlo nelle prossime settimane, nella consapevolezza che avere al governo un Viceministro alle Infrastrutture che e’ anche siciliano che conosce i problemi della Sicilia, io credo possa diventare per noi un interlocutore importante e prezioso. Al tempo stesso una buona occasione per superare errori che nel passato si sono consolidati con una interlocuzione romana non sempre attenta ai problemi della Sicilia. E’ un augurio che abbiamo formulato con grande senso di responsabilita’ al di la’ delle appartenenze. Di fronte allo sviluppo della Sicilia non c’e’ destra, centro o sinistra, ci sono soltanto i siciliani”.