“Sono ripartiti o stanno per ripartire i cantieri sulla Agrigento-Caltanissetta. Questo ci da’ la possibilita’ entro fine di quest’anno di potere aprire altri sette chilometri di strade. Siamo quasi in dirittura per ridare a quel territorio una normalita’ che da troppo tempo manca”. Cosi’ il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Giancarlo Cancelleri , al termine di un incontro con il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a palazzo d’Orleans, a Palermo. “Ci sono ancora nodi da sciogliere – aggiunge – per questo giorno 9 ottobre e con cadenza quindicinale, ho convocato un tavolo tecnico permanente a Roma con Cmc, Anas, Integra, il comitato dei creditori”. Inoltre, in merito alla Ragusa-Catania “vogliamo che questa infrastruttura di grande importanza ottenga il si’ definitivo per la sua realizzazione. Si aspetta ancora la valutazione dell’Ordine degli ingegneri di Roma ma entro la fine di quest’anno il Cipe ci dovra’ dire se il progetto e’ valido e si puo’ realizzare. Se dovessimo avere una risposta positiva in entrambi i casi, potremmo gia’ da gennaio prossimo avviare una nuova fase che vedra’ protagonisti la Regione e l’Anas per la messa a bando e la costruzione di un’opera che si attende da anni”.

“Sulla Siracusa-Gela – sottolinea – abbiamo parlato della possibilita’ di aggredire i tempi della realizzazione di quest’opera e quindi cominceremo a capire se c’e’ la possibilita’ e la volonta’ da parte di Anas di potere incominciare ad aprire i cantieri anche sul versante di Gela per cominciare a muovere verso l’altra autostrada che invece e’ in costruzione nella zona di Rosolini. Questo e’ un punto d’onore sul quale dovro’ parlare direttamente col ministro De Micheli. E’ una grande opera che i siciliani e soprattutto quel territorio tanto martoriato si meritano. Dobbiamo inoltre normalizzare i tempi di realizzazione, questa e’ una cosa importante”.