La notizia è stata rilanciata su Facebook con particolare interesse anche perché l’On. Cardinale qualche mese fa aveva lasciato il gruppo PD alla Camera dei Deputati per aderire al gruppo Misto. Le ragioni addotte erano di ordine politico, si lamentava una deriva a sinistra del partito, e di ordine personale per la posizione assunta contro di lei anche in campagna elettorale da numerosi dirigenti democratici di Caltanissetta.

Di questo abbiamo voluto parlare con l’interessata.

On. Cardinale le sue scelte sono sempre accompagnate da molto clamore!

Di questo non mi posso lamentare perché trovo giusto che ognuno partecipi al dibattito politico o su un politico con assoluta libertà. Significa anche che le mie scelte destano qualche interesse.

Andiamo alla notizia.

Niente di più falso! Essendo da sempre interessata alla creazione di un’area di centro che raccolga e rappresenti i valori del cattolicesimo democratico e liberale, ho accolto con interesse la notizia che Renzi rompeva con il PD per formare un nuovo soggetto politico.

Di ciò ne ho parlato con Davide Faraone, con cui è nota l’amicizia, e quindi indirizzata anche da lui, con Ettore Rosato, indicato come il responsabile nazionale di Italia Viva.

Come è andato il colloquio?

Benissimo! Abbiamo parlato molto cordialmente, ho chiesto delucidazioni su come intendevano strutturare il nuovo partito nel territorio perché ne potessi riferire a quegli amici che mi sollecitavano e ci siamo lasciati con l’impegno di vederci da lì a dieci giorni per comunicare le mie intenzioni.

Quindi nessuna richiesta di adesione?

Assolutamente no e non vedo come si possa respingere una richiesta che non è stata avanzata.

Blog Sicilia lascia intendere di avere avuto notizie da fonte autorevole.

Non c’è autorevolezza in chi si nasconde in maniera vile dietro l’anonimato per fare filtrare notizie false e strumentali dirette a colpire un avversario politico.