CALTANISSETTA – Il sindaco pentastellato della città di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha così commentato la prima serata (che si protrarrà anche il 7 ed 8 settembre) della manifestazione organizzata dall’amministrazione: “Sono veramente soddisfatto di come si sia svolta la prima serata del M’Arricrio Rock Fest!

Impeccabile l’organizzazione del Sicily Food Festival che ha saputo coniugare le eccellenze della gastronomia nissena con quelle del resto della Sicilia, valorizzando il buon cibo e promuovendo il turismo nel nostro territorio.Tantissime persone si sono lasciate coinvolgere dalle note dei Not the Fonda e Babil on Suit. Vi aspetto questa sera per un’altra serata ricca di musica e buon cibo!

Arricriamoci anche stasera!”