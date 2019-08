Dalla convocazione del premier uscente al Quirinale alla furia dei leghisti per l’accordo tra Pd e M5s, cosa si legge sui giornali di oggi

Ennesima giornata di passione. Il nuovo governo è riaffidato alla guida e alla cura di Giuseppe Conte, il premier uscente. Questa mattina alle 9.30 il presidente della Repubblica lo ha convocato al Quirinale per conferirgli l’incarico di formare il nuovo esecutivo con il Pd e i 5Stelle. Il premier, già alla guida della coalizione con la Lega accetterà “con riserva”, come usualmente accade all’atto dell’affidamento dell’incarico. Nel frattempo è ancora lite sui vicepremier e sul ruolo di Luigi Di Maio, mentre Beppe Grillo ieri sera ha attaccato: “I ministri devono essere tecnici, non politici”. E Calenda lascia il Pd. Salvini litiga con Di Maio che dice di avere ricevuto da lui l’offerta (rifiutata) per fare il premier. Ma la Lega lo smentisce.

CORRIERE DELLA SERA

Il governo nelle mani di Conte

M5S e Pd dicono sì: oggi l’incarico. Lite sui vicepremier e sulla piattaforma Rousseau. Grillo: più ministri tecnici

LA REPUBBLICA

Coraggio Conte, sarà dura

Di Maio: Non rinnego il lavoro fatto in questi 14 mesi con la Lega Vogliamo completare quello che abbiamo iniziato nel marzo 2018. Zingaretti: Proviamoci, svolta e discontinuità le parole chiave Basta con l’odio e la paura. Non è una staffetta, ma una nuova sfida

Due visioni distanti. Vicepremier e programma i primi ostacoli

LA STAMPA

I paletti di Mattarella per il Conte-bis

Il Presidente vuole i ministri a inizio settimana con un programma preciso: il premier sciolga i nodi squadra e vicepremier. Zingaretti: un esecutivo di responsabilità. Di Maio: destra e sinistra superate. Salvini: meglio il voto. Meloni: noi in piazza

IL MESSAGGERO

Il bis di Conte, duello sui tecnici

Oggi Mattarella dà l’incarico al premier uscente dopo il via libera di Zingaretti e Di Maio

Il capo M5S: Salvini mi aveva offerto Palazzo Chigi. Grillo: in certi ministeri non voglio politici

IL GIORNALE

La truffa è servita

Democratici e 5 Stelle ufficializzano l’inciucio: Conte fa il bis

Ma la sinistra litiga già: Calenda se ne va

Grillo fa fuori Di Maio: i ministri non siano politici

IL FATTO QUOTIDIANO

Habemus

Fumata. Dopo tanto nero, esce il bianco: oggi Mattarella incarica Conte per il governo

LIBERO

Ennesima conferma: a comandare è il Sud

I meridionali si sono impadroniti del Paese con una secessione di fatto: occupano il governo giallorosso e tutte le principali posizioni di potere

Mattarella avvia l’esecutivo M5S-Pd, si salvi chi può

IL FOGLIO

C’è un triangolo tra Conte, Colle e il Pd per mettere il M5s nelle mani del tonno

La trasformazione del premier in una figura politica sposta il baricentro del grillismo da Casaleggio al Parlamento. Verso un unico vicepremier

IL SOLE 24 ORE

Governo, accordo per Conte premier. BTp ai minimi storici

La crisi di agosto. Mattarella ha convocato questa mattina alle 9,30 il presidente dimissionario

La soluzione della crisi innescata da Salvini spinge gli acquisti sui titoli di Stato

Il rendimento del decennale scende per la prima volta sotto la soglia dell’1 %

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Crisi, la ripartenza di Conte

Stamani l’incarico da parte di Mattarella. Grillo: soltanto ministri tecnici. Zingaretti: non staffetta, ma nuova sfida. Salvini: cacciatori di poltrone

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Conte bis, sfida di Grillo sui tecnici

Il fondatore del Movimento: niente politici nei ministeri, ma poi frena

Dopo il via libera di Zingaretti e Di Maio stamattina Mattarella conferirà l’incarico

IL MATTINO

Torna Conte, sfida sui ministri

Via libera di Zingaretti e Di Maio. Oggi Mattarella dà l’incarico. La richiesta: premier e non garante

Il capo M5S: “Non rinnego il lavoro con la Lega”. La mossa di Grillo: nei dicasteri chiave solo tecnici

LA NAZIONE

Il governo è nelle mani di Conte

Oggi incarico da Mattarella. Deve sciogliere il nodo vice premier

IL SECOLOXIX

C’è l’accordo M5S-Pd. Oggi l’incarico a Conte

Mattarella chiama il premier per l’incarico bis. Ma vuole programma e squadra in pochi giorni

IL RESTO DEL CARLINO

Il governo è nelle mani di Conte

Oggi incarico da Mattarella. Deve sciogliere il nodo vice premier

IL TEMPO

Salvini, guarda che hai comobinato

Questa mattina incarico a Giuseppe Conte per riportare il Pd nella stanza dei bottoni

Incomprensibile la crisi, peggio la retromarcia con l’offerta a Di Maio di palazzo Chigi