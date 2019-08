“Urge la ricostituzione delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e di Trapani”. Così, in una nota congiunta, Sicindustria e Confcommercio Sicilia sollecitano l’amministrazione regionale a risolvere un problema ormai “improcrastinabile”. “L’assenza di organismi di vertice nelle Camere di Commercio – scrivono – di fatto paralizza l’attività degli enti con gravissime ripercussioni sui territori. Le conseguenze sono a carico del sistema produttivo tutto, già pesantemente penalizzato da una congiuntura economica disastrosa. Le Camere ricostituite potrebbero dare oggi un contributo strategico di indirizzo e di guida in una situazione come questa”. Le due associazioni sollecitano un provvedimento “che ponga fine a questa ormai annosa situazione di stallo e sblocchino il percorso che porti a rinnovate governance”. (Man/AdnKronos)