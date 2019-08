CALTANISSETTA – Tre giorni di concerti con band siciliane e un mix di generi musicali che nel weekend del 6, 7 e 8 settembre animerà il centro storico di Caltanissetta con M’Arricrio Rock fest in piazza Garibaldi.

L’evento è inserito nel cartellone del Settembre Nisseno 2019 dal titolo “Tutta mia la città”.

“Un titolo musicale per un cartellone variegato – ha detto l’assessore alle attività produttive Grazia Giammusso in conferenza stampa – che per più di un mese abbraccia diversi target con rassegne di teatro popolare, concerti di musica classica, svago e divertimento per i bambini, esibizioni per tutti i generi musicali e sport”. Alla presentazione del Settembre Nisseno mercoledì mattina al Comune di Caltanissetta, insieme al sindaco Roberto Gambino erano presenti il vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri e Lello Analfino, direttore artistico del festival, patrocinato anche dall’Assemblea regionale siciliana.

L’altro evento clou del Settembre Nisseno è in programma mercoledì 4, nel palcoscenico naturale del Parco archeologico Palmintelli dove sarà rappresentata l’opera inchiesta I Traditori sulle stragi di Capaci e via D’Amelio dei giornalisti Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto. “Un’opera emozionante legata ai depistaggi su cui indaga la procura del nostro capoluogo – ha specificato il sindaco Roberto Gambino -. Lo facciamo davanti il Palazzo di giustizia mettendoci idealmente in collegamento con chi lavora per restituire la verità”.

In piazza Garibaldi di scena il sound coinvolgente dei Babil On Suite e il rock genuino dei Not the Fonda (6 settembre); le sonorità su ritmo a levare dei Reggae Zone Family e gli intrecci di musica e parole della cantautrice Miele (7 settembre). L’8 settembre il gran finale con Lello Analfino & I Tinturia. “Torna finalmente a Caltanissetta la buona musica siciliana con gruppi che vanno oltre il panorama regionale. Un momento di ripartenza culturale della città in uno dei centri storici più belli dell’Isola”, ha detto il vicepresidente dell’Ars, Cancelleri, sottolineando che “in prospettiva vogliamo inserire questo evento nel circuito dei grandi festival siciliani”. “Suoneremo nel salotto della città – ha aggiunto il direttore artistico Lello Analfino -, realizziamo la prima edizione di un festival con gruppi emergenti nisseni e della Sicilia. Come inizio credo ci sia un cast di livello, con tre giorni di musica che soddisfa diverse preferenze musicali”. Il 6, 7 e 8 settembre il centro storico del capoluogo nisseno sarà invaso da suoni, colori e sapori: a fianco del M’arricrio rock fest ci sarà infatti il Sicily food festival in corso Umberto I, villaggio gastronomico con street food, prodotti tipici della tradizione pasticcera e agroalimentare del Nisseno e non solo.

Il calendario del Settembre Nisseno si apre il 22 agosto con i concerti dell’Istituto superiore di studi musicali “V. Bellini” di Caltanissetta dal titolo “In concerto nei giovedì di mezza estate”, in programma anche il 29 agosto e il 5, 12 e 19 settembre. Alla scalinata San Francesco la rassegna “Premio teatrale nazionale Michele Abbate” con le compagnie vincitrici di festival in giro per la Penisola.

Con l’eccezionale acustica dell’atrio di Palazzo del Carmine, il Comune apre le porte per la rassegna jazz e bossa nova l’11 e il 18 settembre. In tre weekend, a partire dal 13 settembre, i gioielli di Caltanissetta saranno protagonisti delle Vie dei Tesori. Il 21 settembre la festa degli sportivi con la Notte bianca dello Sport. Il 22 settembre la 65ma edizione della Coppa Nissena di automobilismo; dal 26 al 30 la Fiera di San Michele con luna park a Pian del lago, esposizione artigianale e concerti live in viale Regina Margherita. Il momento centrale del Settembre Nisseno è la festa del Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La tradizionale processione del 29 sarà preceduta sabato 28 settembre dal corteo storico con gli sbandieratori e le bande musicali in festa per le vie del centro.

Il Settembre Nisseno 2019

Programma Eventi

Dal 26 al 31 Agosto

«Premio Teatrale nazionale M.Abbate»

Scalinata S. Francesco. Ore 21.00 Ingresso gratuito

22-29 Agosto

Istituto musicale V. Bellini: In concerto nei giovedì di mezza estate

A cura M° A. Licalsi – Biblioteca Scarabelli. Ore 21.00 Ingresso gratuito

4 Settembre

I TRADITORI – opera inchiesta di Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Regia di Alberto Cavallotti

Parco archeologico Palmintelli. Ore 21.00 Ingresso gratuito

5-12-19 Settembre

Istituto musivale V. Bellini: In concerto nei giovedì di mezza estate

A cura M° A. Licalsi – Biblioteca Scarabelli. Ore 21.00 Ingresso gratuito

6 Settembre

M’arricrio Rock Fest & Sicily Food Fest

Notte Fonda – Babil on suite

Corso Umberto I dalle ore 18.30

7 Settembre

M’arricrio Rock Fest & Sicily Food Fest

Miele – Raggae zone family

Corso Umberto I dalle ore 18.30

8 Settembre

M’arricrio Rock Fest & Sicily Food Fest

Lello Analfino e i Tinturia

Corso Umberto I dalle ore 18.30

11-18 Settembre

Rassegna di Jazz e Bossa Nova

Atrio Palazzo del Carmine ore 21.30 Ingresso gratuito

13-14-15 Settembre

Primo weekend con Le vie dei Tesori

14-21 Settembre

La carovana dell’allegria – Spettacoli itineranti per bambini

dalle ore 18.30

20-21-22 Settembre

Secondo weekend con Le Vie dei Tesori

21 Settembre

La Notte Bianca dello sport

Centro Storico

22 Settembre

65^ Coppa Nissena

Città di Caltanissetta

Dal 26 al 30 Settembre

Fiera di San Michele

Zona espositori in viale Regina Margherita. Luna Park a Pian del Lago

27 e 28 Settembre

Musica Live alla Fiera di San Michele

27-28-29 Settembre

Terzo weekend con Le vie dei Tesori

28 Settembre

Corteo storico – Gli sbandieratori ore 19.00

Le Bande in festa ore 18.00 e ore 20.30

29 Settembre

Festeggiamenti Santissimo Patrono