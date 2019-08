“Voi scrivete porti aperti, nessuno vi vieta di ospitare 100 persone a casa vostra”. Cosi’ il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, comincia il suo comizio in Largo XXV Luglio a Siracusa. “Mi interessa costruire un futuro in Sicilia per i giovani senza scappare all’estero – prosegue il vice premier – Per questo servono soldi, i soldi degli italiani. Prima gli italiani”. Matteo Salvini sul palco viene interrotto piu’ volte dai cori dei manifestanti contro definiti dallo stesso ministro degli Interni “figli di papa'” e poi “zanzare”: “A causa loro, che sono zanzare, bisogna alzare la voce”. (ITALPRESS).