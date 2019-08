Matteo Salvini “e’ un traditore del popolo e del contratto di governo”, quindi “non e’ piu’ il caso di lavorare con una persona del genere”. Ne e’ convinto il leader del Movimento cinque stelle In Sicilia Giancarlo cancelleri, che in una diretta Facebook ha sbarrato la strada a ogni ipotesi di ricomposizione tra i pentastellati e il leader della Lega. “Se e’ stato inaffidabile una volta perche’ non potrebbe esserlo altre cento, mille o diecimila?”, si chiede Cancelleri secondo cui Salvini “ha gettato la maschera”. E ancora: “Questo Paese ha bisogno di persone serie e non di giullari, cazzari e traditori. Adesso Salvini vuole fare marcia indietro ma- aggiunge- non si torna indietro con un colpo di spugna. Salvini non merita alcuna possibilita’ di avere una seconda chance”.