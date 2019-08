Nuova proroga per i commissari delle ex province siciliane. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha prorogato loro mandato sino al 31 maggio 2020. Restano al proprio posto pertanto Girolamo Di Pisa (Agrigento), Rosalba Panvini (Caltanissetta), Ferdinando Guarino (Enna), Salvatore Piazza (Ragusa), Carmela Floreno (Siracusa) e Raimondo Cerami (Trapani), nonche’ Salvatore Currao (Consiglio metropolitano di Palermo), Francesca Paola Gargano (Consiglio metropolitano di Catania) e Filippo Ribaudo (Consiglio metropolitano Messina). Le ex Province sono rette da commissari straordinari da piu’ di 6 anni e Ragusa e Agrigento da 7 anni e mezzo, a conferma di una riforma degli enti di area vasta che non e’ mai decollata.(ANSA).