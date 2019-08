“Senti da che pulpito viene la predica! Piuttosto che parlare di inaffidabilità, serietà e tradimento di Salvini, Giancarlo Cancelleri farebbe meglio a tacere. Qualcuno potrebbe ricordargli quanto vale la sua parola di galantuomo… intelligenti pauca! Ricordi infatti al Cancelleri che se il M5S sta Governando l’Italia e sta amministrando Caltanissetta è proprio grazie alla Lega di Matteo Salvini. Su una cosa sono però d’accordo con Cancelleri, questo Paese ha bisogno di persone serie e non di traditori, per questo sarebbe il caso di andare a votare subito per far decidere agli italiani chi è meritevole di fiducia e chi no” – così il Commissario Provinciale della Lega di Caltanissetta, Oscar Aiello, replica all’On. Giancarlo Cancelleri, che aveva pesantemente accusato Matteo Salvini di essere traditore del popolo e del contratto di governo.