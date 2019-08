ROMA – “Cambiamo la legge elettorale, il Rosatellum e’ sbagliato, e togliamo il boccino dalle mani di Salvini”: lo afferma in una intervista a La Repubblica l’ex presidente del Senato Piero Grasso, oggi esponente di Leu. Sta facendo “decisamente” passi avanti il ‘lodo Grasso’ per far cadere Conte senza passare da una sfiducia, “anche se senza l’adesione di Forza Italia i passaggi a questo punto dovranno essere questi: comunicazioni di Conte in Senato e, prima del voto, dimissioni presentate al Quirinale in modo da rendere possibile un nuovo governo. E’ l’unica soluzione che lascia aperti tutti gli scenari possibili sulle elezioni, ma di certo ottiene un risultato fondamentale: togliere a Salvini lo scettro della crisi e restituirlo alle mani di Conte e, soprattutto, di Mattarella, arbitro e garante di tutti e non giocatore della partita elettorale”.