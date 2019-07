La nissena Greta Maccarrone soprano leggero allieva del maestro Manuel Scarano di fm.wave, dopo il duetto con il soprano Katia Ricciarelli tenutosi in Puglia nel dicembre 2018, l’uscita del suo primo inedito “Dentro il destino” scritto dal suo maestro e arrangiato dallo stesso e da Francesco Grillo, entrambi nisseni, è stata selezionata dai fratelli Davoli di Dmg Records ad esibirsi insieme a tantissimi big e ospiti di fama internazionale al prestigioso premio Gianni Ravera a Tolentino nelle Marche il 13 e il 14 luglio, e al teatro Broadway di gardaland ad ottobre per le finali nazionali di next generation Italia !